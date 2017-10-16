Atatürk'ün akrabası, Akşener’in partisinden aday olabilir

Mustafa Kemal Atatürk ile baba tarafından akrabalığı bulunan Selin Söğütlügil, İngiliz Times gazetesinin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'e konuştu.

CHP'DEN ADAY OLMAK İSTEMİYOR

"Atatürk'ün yaktığı ateşi parlamentoda sürdürmek isteyen mirasçı" başlığıyla verilen haberde; Söğütlügil'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmak istemediği söylendi.

"AKŞENER'İN BİLDİRİSİ AKILLICA"

CHP'nin Atatürk'ün prensiplerine sadık kaldığını ama hedeflerine ulaşamadığını belirten Söğütlügil, "Meral Akşener'in bildirisi akıllıca. Umarım karşılığını alır." dedi.





"ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Söğütlügil, "Türkiye zengin geçmişi ve olgun tarihi ile dünyada önemli bir ülke… Gelecek vadeden genç nüfusu ise en büyük kazancı. Bireyler olarak özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

"LONDRA'DA YAŞIYOR"

Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının torunu Hayrettin Oytun Söğütlügil'in kızı Selin Söğütlügil, 47 yaşında ve 3 çocuk annesi. Londra'da yaşayan Söğütlügil, kitap yazıyor.

Atatürk'ün bilinmeyen akrabası Selin Söğütlügil VİDEO