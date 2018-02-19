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Atatürk'ün banyo teşviği

Giyim kuşam konusundaki titizliğini kişisel bakımı için gösteren Mustafa Kemal Atatürk, savaş cephelerinde bile banyo yapmaktan geri kalmamış, banyo yapmaya herkesi teşvik etmişti.

Detay Haber | 19.02.2018 - 09:49..
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Atatürk'ün banyo teşviği
Enes Taha ERSEN / [email protected]

Mustafa Kemal Atatürk'ün şıklığı ve kıyafet konusundaki özeni hemen hemen tüm dünyaca bilinir. Özellikle Adına açılan sergilere damgasını vuan klasik ve spor tarzdaki şık kıyafetleri, Atatürk'ün giyim konusundaki titizliğini gösteriyor.

Atatürk'ün banyo teşviği

Atatürk'ün kılık kıyafet ve giyim kuşam gibi titizlik gösterdiği bir diğer konu da temizliktir. Ev, eşya düzeni ve temizliğine özen gösteren Atatürk,  kişisel bakıma da özellikle dikkat ederdi.

Atatürk'ün banyo teşviğiFotoğraf: Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan banyosu

BANYO TEŞVİĞİ

Çevresinin yakından bildiği Atatürk'ün banyo konusundaki hassasiyeti, nazının geçtiği, yakın gördüğü kişilere de yine onun sayesinde geçmiştir.

Atatürk'ün banyo teşviği

Gittiği her yerde öncelikle banyonun nerede olduğunu sorduğu belirtilen Atatürk, sadece hususi mekanlarda değil, topluma açık yerlerde de banyoların bulunması gerektiğinin taraftarıydı. Bu durum Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinde şu şekilde aktarılmaktadır:

İstasyon binalarına bile gittiği zaman: - Banyosu nerede? diye soruşları, her gün yıkanma âdetini en mütevazı Türk yuvalarına kadar sokmak içindi. Banyo, evlerimizde Atatürk devrinden sonra “harcıâlem” olmuştur.

CEPHEDE BİLE BANYO

Banyo konusundaki bu hassasiyeti Atatürk'ün gündelik yaşamında önemli bir yer ediniyordu. Arkadaşlarının, hatta uzaktan tanıdıklarının yeni yaptırdıkları evleri gezen Atatürk, özellikle binaların banyo ve sıhhî tesislerini dikkatle inceler, kusurlu gördüğü yerleri de eleştirmekten çekinmezdi.

Atatürk'ün banyo teşviğiFotoğraf: Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı tren vagonu

Atatürk'ün gündelik yaşamına bu denli etki eden banyo kavramı, onun ömrünün geçtiği askeriyede aynı yerde bulunuyordu. Yine Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinde yer alan "Kendisi harpte ve siper hayatında bile evinde olduğu gibiydi." notu, onun savaş ortamında bile kişisel bakımına ne kadar önem verdiğinin göstergesidir.

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