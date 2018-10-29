15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen konvoyun burada bir süre beklemesine güvenlik nedeniyle polis ekipleri izin vermedi. Konvoy daha sonra Dolmabahçe’ye hareket etti. Konvoyun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Konvoy Dolmabahçe Sarayı’nın önündeki alana geldiğinde vatandaşlar özellikle Atatürk’e benzerliğiyle tanınan Göksal Kaya’ya büyük ilgi gösterdi.

"ÇOK DUYGULU ANLAR YAŞADIM"

Kaya, "Öncelikle Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. Yıl dönümünü yürekten kutluyorum ve bu coşkuyla da bugün Kadıköy’den Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe Sarayı’na Ata’mızı anmak için, ona şükranlarımızı belirtmek için burada bulunuyoruz. Son derece gururlu ve mutluyum. Çok duygulu anlar yaşadım." dedi.

Atatürk'ün benzeri Cumhuriyet konvoyunda VİDEO