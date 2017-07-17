Atatürk'ün Bolu'ya gelişi kutlandı

Uğur Mumcu Parkı girişinde gerçekleşen temsili karşılama töreninde milli sporcular Sercan Demir ve İlkay Oğuz, Bolu Valisi Aydın Baruş'a Türk bayrağı armağan etti. Vali Baruş, öğrencilerden aldığı bayrağı üç kez öperek alnına koydu.

ATATÜRK ANITI'NA KADAR YÜRÜDÜLER

Burada yapılan halk oyunu gösterisinin ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinden Anıt Park'a kadar "Atatürk'e saygı yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, belediye bandosu ve kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

ÇELENK KOYUP, ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Anıtpark'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Muammer Alper ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın anıta çelenk koyması ile devam etti. Vali Baruş ve Yılmaz, çelenk koyduktan sonra anıt özel defterini imzaladı.

Etkinlikler, Bolu Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının verdiği konserle devam etti. Etkinliklere siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.