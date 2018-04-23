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Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın üzerinden tam 98 yıl geçti.

Özel Haber | 23.04.2018 - 11:52..
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Atatürk, çocukları ve gençleri çok severdi. Hatta dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan, 1921'den itibaren “milli bayram”, 1925'ten itibaren “çocuk günü”, 1929'dan itibaren “çocuk haftası”, 1935'ten itibaren de “Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak kutlanıyor.

ATATÜRK'TEN ARMAĞAN

Bugün yine bir günlüğüne Cumhurbaşkanı olan, Başbakan olan, kocaman koltuklarda oturup kocaman sözler söyleyen çocuklarımızın günü. İşte, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ten çocuklar için söylemiş olduğu unutulmaz sözler;

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’’

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. "

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye’nin tek ulusal bayramıdır."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Çocuklɑrı sɑğlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslɑr, temeli çürük binɑlɑr gibi çɑbuk yıkılırlɑr."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözler

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