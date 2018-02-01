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Atatürk'ün doğum günü Kral Edward'ın merakıyla belirlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü olan 19 Mayıs tarihinin nasıl belirlendiği, Türk Tarih Kurumu belgelerince ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 12:00..
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Atatürk'ün doğum günü Kral Edward'ın merakıyla belirlendi
Enes Taha ERSEN / [email protected]

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs olan doğum günü, herkes tarafından bilinir. Bu tarihi herkes Samsun'a ayak basışından dolayı verildiğini bilir. Gerçek her ne kadar bununla ilgili olsa da aslında bu tarihin verilişi ilginç bir hikayeye dayanıyor.

Doğum günü, İngiliz Kralı  İngiltere Kralı Sekizinci Edward'ın merakıyla belirleniyor.

Atatürk'ün doğum günü Kral Edward'ın merakıyla belirlendi

1936 YILINDA BELİRLENİYOR

Atatürk'ün istirahat ettiği bir gün, yanına Umumi Kâtibi Hasan Rıza Soyak gelir ve elinde bir evrak taşır. Paşa kendisine evrakın ne olduğunu sorarken Soyak, İngiltere Kralı Sekizinci Edward'ın, kendilerinin doğum gününü merak ettiği" mektubu söyler.

Bunun üzerine Gazi, günü kendisinin de tam olarak hatırlamadığını belirterek, annesinden işittiğine göre, bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu belirterek "Bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın?" dediği belirtilir.

RESMİ YAZI İLE KRALA CEVAP

Bu görüşme üzerine belirlenen doğum tarihi İngiliz Kralı Sekizinci Edward'ın makamına resmi yazıyla bildirildi.

Resmi yazıya verilen cevap şu şekilde oldu.

Atatürk'ün doğum günü Kral Edward'ın merakıyla belirlendi

Ekran görüntüsü Türk Tarih Kurumu'ndan alınmıştır.

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