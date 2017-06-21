Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin yıldönümü kutlandı

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Garnizon Komutan Vekili Hava Korgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile çok sayıda kişi katıldı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına konulması ardından askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

"ATATÜRK ŞEHRİMİZİ 23 KEZ ONURLANDIRMIŞTIR"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Yrd.Doç.Dr.Cezmi Karasu yaptığı konuşmada Atatürk'ün Eskişehir'e 23 kez ziyarette bulunduğunu söyledi. Karasu şöyle dedi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişlerinin 97'nci yıldönümünü kutluyoruz. Diğer pek çok şehrimiz Atatürk'ün kente gelişini anarken, biz Eskişehirliler ilk geliş programını yapıyoruz. Çünkü Eskişehir, Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehrimizi 23 kez onurlandırmıştır. Onu memleket adına atacağı her adım öncesi veya her inkılabının ardından Eskişehir'de görürüz. Atatürk adeta Eskişehir'i modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bir laboratuarı gibi görmüş ve değer vermiştir."

Yapılan konuşmaların ardından Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara madalyaları Eskişehir Valisi Azmi Çelik verdi. Vali Çelik daha sonra Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ni gezdi.













