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Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

Çanakkale'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün de gezi teknesi olarak kullandığı M/G Acar, vinç ile karaya çıkartıldı.

03.07.2017 - 22:16
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Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

1937 yılında Almanya'da inşa edilen, bir süre Mustafa Kemal Atatürk tarafından gezi teknesi olarak kullanılan, son olarak da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'TCG Acar' adıyla kullanıldıktan sonra hizmet dışına ayrılan tarihi gemi, 'Müze Gemi Acar' olarak halkın ziyaretine açılması için Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na gönderildi.

ASKERİ GEMİLER REFAKAT ETTİ

Saat 15.00 sıralarında Deniz Müzesi Komutanlığı'nın iskelesine yanaştırıldı. Müze Gemi Acar'a üç askeri gemi refakat etti. Bir saat kadar süren hazırlıklarda 30 kadar sivil ve askeri personelin yanı sıra dalgıçlar da görev yaptı.

Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

GEMİNİN AĞIRLIĞI 65 TON

Halatlarla bağlanan 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki gemi, 1000 ton yük kaldırma kapasitesine sahip büyük bir vinç yardımı ile sudan alınarak havaya kaldırıldı. Bu anlar ilginç bir görüntülere sahne oldu.

Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

Çimenlik Kalesi'nin de bulunduğu Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesindeki bir TIR'ın üzerine indirilen 'Müze Gemi Acar', yapımı ilerleyen günlerde tamamlanacak olan platform üzerine konacak. Çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra da halkın ziyaretine açılacak.

Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde, daha öncede batık Alman UB46 denizaltısının çıkarılan bir kısmı halkın ziyaretine açılmıştı.

Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar Çanakkale'de 

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