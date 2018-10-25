Atatürk'ün ilaçlarını aldığı eczane malzemeleri sergide

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilaçlarını aldığı tarihi İstanbul Eczanesi'nde bir asır boyunca ilaç üretiminde kullanılan teçhizat ve ecza dolapları, Çankaya'daki Ankara Eczacı Odası binasında ziyaretçilere sunuldu.

KAPALI KALMIŞ

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, dönemin birçok siyasetçisinin ilaçlarını temin ettiği İstanbul Eczanesi'nin geçen yıl çeşitli sebeplerden ötürü kapandığını söyledi.

DEĞERLİ EŞYALAR BAĞIŞLANDI

İstanbul Eczanesi'nin son sahibi eczacı Ömer Faruk Erdem, kurucu Hüseyin Hüsnü Sarı ile 1948'de tanıştığını belirterek, 1979'da tıp fakültesindeki baş eczacılık görevini bıraktığını ve teklif üzerine eczanenin işletmeciliğini üstlendiğini söyledi.

Ömer Faruk erdem, "Bazı mesleki sıkıntılardan dolayı 2017'nin son gününde eczanemi kapattım. Bazı antika eşyaları müzayede değerlendirdim. Geri kalan değerli eşyaları Ankara Eczacı Odasına bağışladım. Eczanemin 100'üncü yılını burada kutlamak istiyorum" dedi.



