taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.342
USD
3,9575
EURO
4,6982
ALTIN
163,37
PETR
62,7700

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Ulu Önder'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yayınlanan fotoğraflarının arasında beyaz çorap ve sandaletli hali de var.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 08:49..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ilk baskısını 1998’de gerçekleştirdiği 'Fotoğraflarla Atatürk' kitabını, bu yıl tekrar okuyucuyla buluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1906 yılından ölümüne kadar olan süreci belgeleyen ‘Fotoğraflarla Atatürk’ kitabı, büyük liderin askeri ve siyasi kariyerine odaklanıldı.

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

SANDALET GİYDİĞİ HALİ

Atatürk'ün hiç görmediğimiz bu fotoğraflar arasında, 'hiç görmediğimiz halleri' de yer aldı. Bir fotoğrafta Ata'nın beyaz çorap giydiği ve ayakkabı yerine sandaleti tercih ettiği görülüyor.

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de yeni bitki türü keşfedildi
Doç. Dr. Hasan Yıldırım, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bir endemik bitki türünün keşfedildiği açıkladı.
Kahve sonrası ‘şekerleme’ mucizesi
Kahve içtikten sonra kısa br uyku dikkatinizi toplamanızı ve rahatlamanızı sağlayacak.
İnsani yardım gönüllüsü: Türk bayrağı her kapıyı açıyor
Seyyah-insani yardım gönüllüsü iş adamı Hacı İbrahim Mutlu, tecrübelerini anlattı.
90'lık mobilyacı Mehmet usta e-ticaretle mesleğe döndü
Mobilya ustası Mehmet İrfan Dolgun, internetle tanışmasının ardından mesleğine döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

195
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

70
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

115
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

69
YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

YSK'nın teşkilat yapısı değiştiriliyor

18
Aranan terörist Batman'da yakalandı

Aranan terörist Batman'da yakalandı

14
Yerli otomobil eleştirilerine Fikri Işık cevap verdi

Yerli otomobil eleştirilerine Fikri Işık cevap verdi

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM