Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ilk baskısını 1998’de gerçekleştirdiği 'Fotoğraflarla Atatürk' kitabını, bu yıl tekrar okuyucuyla buluşturdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1906 yılından ölümüne kadar olan süreci belgeleyen ‘Fotoğraflarla Atatürk’ kitabı, büyük liderin askeri ve siyasi kariyerine odaklanıldı.

SANDALET GİYDİĞİ HALİ

Atatürk'ün hiç görmediğimiz bu fotoğraflar arasında, 'hiç görmediğimiz halleri' de yer aldı. Bir fotoğrafta Ata'nın beyaz çorap giydiği ve ayakkabı yerine sandaleti tercih ettiği görülüyor.