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Atatürk’ün kadınlara verdiği haklar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kadına yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Detay Haber | 08.03.2018 - 12:22..
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ENSONHABER.com/Ezgi Gülhan

Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sırasında mücadelesine tanık olarak her seferinde kadınları takdir etti.

Kadının sosyal, ekonomik ve siyasal konumunda iyileştirici planlar hazırlayarak bunları hayata geçirmeyi planlayan Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra bu planlar doğrultusunda ilerleyerek pek çok ilke imza attı.

Atatürk’ün kadınlara verdiği haklar

BÜYÜK TÜRK KADINI ÇALIŞMAMIZA ORTAK OLMALI

21 Mart 1923’de Konya’da konuşma yapan Mustafa Kemal, “Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak, hayatımızı onlarla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı ve destekleyicisi yapmak gerekir.” diyerek kadının sosyal alanda olması gerektiğini vurguladı.

"OMUZLAR ÜSTÜNDE..."

Atatürk, kadınlarla ilgili "Türk kadını sen omuzalar üstünde göklere yükselmeye layıksın" ifadelerini de kullanmıştı.

Atatürk’ün kadınlara verdiği haklar

KADIN HAKLARINA ADIM ADIM

Atatürk'ün bu görüşleri doğrultusunda, 17 Şubat 1926 yılında, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünü sağlayarak ileri düzeyde medeni haklar tanındı.

* Tek kadınla evlenme ilkesi geldi ve evlenebilmek için yaş sınırını koyuldu.

* Evlenecek olan kadın asla zorla evlendirilmeyecek, evlenmeye ait rızasını bizzat memura söyleyecek.

* Velayet hakkı kadına da tanındı.

* Kadın ve erkek aynı oranda miras hakkına sahip olabildi.

* Erkeğin kadını istediği zaman boşama hakkı kaldırılıp yerine erkek ve kadın eşit şekilde ancak dava açarak belli sebeplerle boşanabilecekleri bir madde eklendi.

* Kadın, mahkemede tanıklık edebilir.

* Eğitim hakkı bile olmayan kadınlara bu hak sağlanarak seçme ve seçilme hakkı da sağlandı.

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