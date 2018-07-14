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Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

Damal ilçesinde Karadağların eteğine yansıyan Atatürk'ün silüetini izlemek amacıyla düzenlenen şenliklerde, havanın bulutlu olması nedeniyle silüet görülemedi.

AA | 14.07.2018 - 20:54..
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Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle bu sene gözlemlenemedi.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, yaptığı açıklamada, şenlikle Atatürk'ü dünyaya tanıtmayı ve insanları bölgeye çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

"ATATÜRK BİZİM YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR"

Şenliklerin 22 yıl aralıksız başarılı şekilde yapıldığını dile getiren Önal, Karadağlar'ın eteklerine yansıyan silüetin yaz aylarında havanın açık olduğu 17.50 ila 18.10 saatlerinde izlenebildiğini aktardı.

Önal, şunları kaydetti: "Bugün gölgeyi göremedik ama bir aya kadar izleniyordu. Her gün yüzlerce ziyaretçi gölgeyi görüyordu. Bugün şenlik günü olmasına rağmen havanın azizliğine uğradık ancak şenliğimiz gayet güzel geçti. Sadece Ardahan ve yurt içinden değil, Avrupa'dan da gelenler oldu. Binlerce insanımızı bugün misafir ettik. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor. Bugün bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz."

Önal, Damal Belediyesi hizmet binası önünde Atatürk silüeti ve Damal bebeğini sembolize eden maketlerin yapıldığını, bunları ölümsüzleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Atatürk'ün silüetine hava şartları engeli

DAMAL'DAKİ ATATÜRK SİLÜETİ

Atatürk silüeti, ilk kez 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz ayı sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995 yılından itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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