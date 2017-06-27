Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 98'inci yıl dönümü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 98'inci yıldönümü nedeniyle Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak Vali Gül tarafından şeref defteri imzalandı.

"SİVASLILAR DURMADAN YOL ALMAKTA"

Burada konuşan Vali Gül, "Tarih boyunca hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş Türk milleti, hür ve bağımsız yaşayarak büyük bir millet olmanın haklı onuruyla tarihe damgasını vurmuştur. Ancak birinci dünya savaşı sonunda yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu, kardeşin kardeşe güvenmediği bir dönemde inandığınız Sivaslılar, aradan gaçen 98'inci yıl süresince güveninize layık olma çabası içerisinde gösterdiğiniz hedeflere doğru birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. Milli mücadale döneminde anadolunun en güvenli yeri olarak değerlendirdiğiniz ve 108 gün kalarak milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlı aldığınız Sivas sizi ve silahlı arkadaşlarınızı bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anmaktadır. Şehrimize ilk teşriflerinizdeki milli heyecan ve inanç bugünde aynı şekilde sürmektedir. Bıraktığınız emanetler emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Törene askeri personel, emniyet personeli, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.