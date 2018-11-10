Ata'ya saygı zinciri 6 buçuk kilometreye ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80'inci yılında anıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı dolayısıyla binlerce kişi "Ata'ya saygı zinciri" oluşturdu. Bu yıl Fenerbahçe Ordu Evi - Bostancı Sahili yürüyüş yolu arasında oluşturulan Ata'ya dev saygı zinciri 6 buçuk kilometreyi buldu.

Ata'ya saygı zinciri VİDEO

TEKNELER GÖSTERİ YAPTI

7'den 70'e binlerce vatandaş el ele tutuşarak, Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Denizde bulunan bazı tekneler de Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

"HEM HÜZÜNLÜ HEM HUZURLUYUZ"

Deniz Biket isimli vatandaş, “10 Kasım her zaman vazifemiz. Ölünceye kadar da devam edecek. Çok büyük üzüntüler içerisindeyim. Yaşantımızda hep Atatürk’e hep dua ediyoruz. Ona en güzel dileklerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Zincire katılan vatandaşlardan Gönül İçen, “Hem hüzünlü hem huzurlu olduğumuz gün. Atamızın bu kadar seveni olduğunu görmek mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.