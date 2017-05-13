Atçılık Bölümü mezunları diplomalarını aldılar

Okuldaki Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törene, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan, öğretim görevlileri ve öğrencilerin aileleri ile yakınları katıldı

"ÜLKEMİZİN ATÇILIĞINA HİZMET EDECEKSİNİZ"

Rektör Prof. Dr. Gönen, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin atçılık sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için 2002 yılında kurulan okulun kısa zamanda çok yol kat ettiğini söyledi.

Mezunların atçılık sektörünün bir parçası olacağını belirten Gönen, "Ülkemizin atçılığına yapacağınız hizmetlerle bizleri ve ailelerinizi gururlandıracaksınız. Bugün mezun öğrencilerimizin başarısına şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından keplerini havaya atan öğrenciler, yaptıkları atlı gösterinin ardından mezun oldu. Mezuniyet töreninde okçuluk gösterisi de yapıldı.

59 YAŞINDA MEZUN OLDU

Emekli kadın öğretmen 59 yaşındaki Muzaffer Durmuş da yüksekokuldan mezun olan öğrenciler arasında yer aldı.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine ait atların bulunduğunu belirterek, atların eğitimiyle ilgili bir okula gitmenin yararlı olacağını düşündüğü için böyle bir öğrenim gördüğünü ifade etti.

Atçılığı bilinçli olarak yapmanın önemini vurgulayan Muzaffer Durmuş, "Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunda atçılıkla ilgili çok fazla bilgi edindim. İyi ki gelmişim. Bu yaşta öğrenim görmem nedeniyle takdir edildim. Zor da olsa eğitimimi başarıyla tamamladım. 1999 yılında emekli olduktan sonra açıköğretim öğrenimi gördüm. Burası da benim 3'üncü üniversitem oldu." dedi.

Durmuş'un kızı İlkem Öngel ise annesiyle gurur duyduğunu dile getirdi.