Ayder Yaylası başka bir görünüme kavuşacak

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı.

İMAR PLANI 20 YIL BEKLEDİ

1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.

YAPILAŞMA GİDEREK ARTTI

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı.

158 KAÇAK YAPI YIKILACAK

Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

YENİ AYDER İÇİN PROJE HAZIR

Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi.

Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak.

Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor VİDEO

HALK PROJEYE DESTEK VERİYOR

Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek veriyor.

VALİ: AYDER, ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR YER OLACAK

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ayder Yaylası'nda kimsenin sevmediği görüntü oluştuğunu belirtip, buna çözüm olarak TOKİ'nin güzel proje ortaya çıkardığını söyledi. Yıl sonunda Ayder’e ilk kazmanın vurulacağını kaydeden Bektaş, "Ayder, ülkemizde çok da örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" diye konuştu.

"BÖLGE İMAJ VE KALİTE KAZANACAK"

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ise ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına yöre halkının da sıcak baktığını söyledi. Projeyi heyecanla beklediklerini belirten Sarı, "Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası’nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimizi heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. TOKİ, Ayder’i yenileme ve koruma projesi yapıyor. Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yapılan bir projedir. Vatandaşımız bu projeye destek veriyor. 'Yeni Ayder' projesi bölgeye imaj ve kalite kazandıracaktır. Bununla birlikte daha iyi bir hizmet verilecektir. Daha bilinçli işletmecilik yapılırsa bölgeye dünyanın her yerinden müşteri çekeriz. Bu konuda beklentileri de proje bitimin ardından en iyi şekilde karşılayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ayder Yaylası'nda uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son halini henüz görmediklerini dile getiren Erdal Sarı, bölge halkının projeyi heyecanla beklediğini söyledi.





