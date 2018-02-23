taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.563
USD
3,7882
EURO
4,6590
ALTIN
161,67
PETR
66,3000

Ateist adamın defin vasiyeti

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi'nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 09:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesi'ndeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan 76 yaşındaki Atila Yüksel, geçen Salı akşamı aniden fenalaştı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ateist adamın defin vasiyeti

Altınova Belediyesi’nde babası Atila Yüksel’in defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.

Ateist adamın defin vasiyeti

Dün hastaneden alınan Atila Yüksel’in cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yüksel’in cenaze törenine İzmir Urla’daki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı.

Ateist adamın defin vasiyeti

Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı, birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı. Baba Atila Yüksel’in cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti.

Ateist adamın defin vasiyeti

Hayatını kaybeden Atila Yüksel’in ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı AK Parti İl Başkanları toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuştu.
Samsun'da kreşte şiddet: 2 öğretmen tutuklandı
Çarşamba ilçesinde özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor." demesiyle ortaya çıktı.
Ordu'da sis yoğunluğu
Ordu’nun yüksek kesimlerinde oluşan sis görenleri hayran bırakıyor.
Hatay'da bir DEAŞ üyesi yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı esnasında yapılan istihbarat çalışması sonrası, bir köyde saklanırken operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

448
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

98
YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

120
ABD teröristlerine Menbiç'te eğitim verdi

ABD teröristlerine Menbiç'te eğitim verdi

118
Balotelli Putin'e seslend

Balotelli Putin'e seslend

9
Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu

Beşiktaş ve F.Bahçe'de derbi primleri belli oldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM