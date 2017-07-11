Ateş açtığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Öğle saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Bulvarı, Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gültepe Cezaevi'nde bulunan bir yakınını ziyaret eden 30 yaşındaki Ahmet Bakan, şoförün kullandığı 06 HAS 38 plakalı otomobil ile cezevinden ayrıldığı sırada, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 29 yaşındaki Muhammed Durdu Duran tarafından otomobile tabancayla ateş açıldı.
ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİL ÇARPTI
Olayda otobilinin arkasında oturan Ahmet Bakan bacağından vuruldu. Bu sırada sürücünün paniklemesi sonucu kontrolünü yitirdiği otomobilde saldırgan Muhammed Durdu Duran'a çarparak yaraladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kurşunla yaralanan Ahmet Bakan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, otomobilin çarpmasıyla yaralanan Duran Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.