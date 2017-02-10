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Ateş edilerek durdurulan minibüsten 477 kg esrar çıktı

Batman'da polisten kaçarken ateş açılarak durdurulan bir minübüsten 477 kilogram esrar bulundu.

10.02.2017 - 14:28
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Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozluk ilçesinden Batman’a gelen iki aracın polis uygulama noktasını fark ederek köy yoluna girmeleri üzerine araçları takibe aldı.

ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Takip edilen araçlara, polis tarafından ’dur’ ihtarı çekildi. Uyarıyı dikkate almayan araçlardan birinin sürücüsü, polisin önünü keserek öndeki minibüsün kaçmasına yardım etmeye çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan minibüse ateş açarak durdurdu. Durdurulan minibüsten Batman Çayı’na atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs polis tarafından çayın içerisinde yakalandı.

Ateş edilerek durdurulan minibüsten 477 kg esrar çıktı

477 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polisin uyuşturucu madde arama köpeği ’Sarıkız’ ile minibüste yaptığı aramada 477 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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