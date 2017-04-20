'Ateş Kuşları' İzmir'e gönderildi

Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan yazılı açıklamada, "Ateş Kuşları" olarak isimlendirilen 2 adet CL-215 tipi amfibik uçağın, 4 bölgede (Adana, İzmir, Bodrum, Antalya) orman yangınlarında mücadele için İzmir'e intikal ettiği belirtildi.

ORMAN YANGINLARINDA UÇUŞ YAPACAK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THK Başkanı Kürşat Atılgan, uçakların Orman Genel Müdürlüğüyle koordineli çalışacağını kaydetti. Atılgan, şöyle konuştu: "Ateş Kuşları ülkemizde ve yurt dışında değişik bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla mücadelede geçtiğimiz dönem bin 150 saat uçuş yapmıştır. 417 yangına müdahale eden ateş savaşçılarımızla ve pilotlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

"EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ORMANLARIMIZ"

En değerli varlıklarımızın başında ormanlarımız geliyor. THK ailesi olarak böyle bir mücadelenin içinde yer almak bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu mücadelede herkes bir ibadet gibi yaptığı işten keyif almalıdır. CL-215 uçaklarımız bu yıl yine 4 bölge haricinde verilecek yurt dışı görevler için de hazır olacaklardır."