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Ateşe verdiği evde mahsur kalan bebeği yanarak yaralandı

Adana’da bir cezaevi firarisi, annesinin para vermemesi üzerine evini yaktı. Alevlerin arasında bir başına kalan firarinin 1 yaşındaki bebeğini çevredekiler kurtardı.

İHA | 11.06.2018 - 10:22..
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde iddiaya göre, cezaevi firarisi Çağlar A. (21) annesi Ayşe A.’nın yaşadığı eve sabah saatlerinde gelerek para istedi. Çağlar A.’ya olumsuz yanıt veren anne, korkup evden kaçtı. Çağlar A. ise evi ateşe verip kayıplara karıştı.

Ateşe verdiği evde mahsur kalan bebeği yanarak yaralandı

BEBEĞİ KOMŞULARI KURTARDI

Çağlar A.’nın evde bulunan 1 yaşındaki bebeği yanan evde mahsur kaldı. Komşular 110’u arayıp itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da ağlama sesi üzerine evin yatak odasına girerek bebeği kurtardı. Oğlunun kaçtığını gören Ayşe A. tekrar evine geldi.

Ateşe verdiği evde mahsur kalan bebeği yanarak yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanarak yaralanan bebeğe müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ateşe verdiği evde mahsur kalan bebeği yanarak yaralandı

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