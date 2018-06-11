Ateşe verdiği evde mahsur kalan bebeği yanarak yaralandı

Sıfır bir ev veya ikinci bir ev almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bu hususları göz ardı etmemekte fayda var.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Enis Arıkan, Paris Hilton'la fotoğraf çektirmek için kaldığı villaya gitti.

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Türkiye ekonomisinin yükselişi Gezi öncesine dönüyor

Türkiye'de döviz üzerindeki dalgalanmalar devam ediyor, ancak ekonomik veriler bunların spekülasyon olduğunu gösteriyor. Öyle ki 2018 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları Gezi öncesi döneme döndü.