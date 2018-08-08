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Athena Gökhan: O Ses Türkiye'yi bıraktım

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinde yer almayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 10:51..
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Acun Ilıcalı geçenlerde O Ses Türkiye'nin Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla başlayacağını duyurmuş ve herkesi heyecanlandırmıştı. Herkes Beyaz ismiyle heyecanlanırken programda beş yıldır jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz'dan üzücü haber geldi.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Sevenlerine kötü haberi veren Gökhan Özoğuz şu açıklamayı yaptı: ''Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım.'

Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.''

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