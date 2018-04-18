Vicdansız sürücü atı aracına bağlayıp koşturdu

Her gün yeni bir hayvana işkence haberiyle karşılaşılan ülkemizde, hayvana eziyet edenlere yönelik cezaların artırılması için çalışmalar yapılsa da, vicdansız kişilerin bu muamelerinin önüne geçilemiyor.

HALATLA ARABASININ ARKASINA BAĞLADI

Adapazarı'nda bir sürücü, kullandığı otomobile bagaj bölümünden halatla bağladığı atı koşturarak götürdü. Şaşkına çeviren bu anlar ise farklı bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Atın bağlandığı otomobille yolda koşturulduğunu görenler sürücüye tepki gösterdi.