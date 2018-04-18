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Vicdansız sürücü atı aracına bağlayıp koşturdu

Sakarya'da, bir sürücünün otomobiline bağladığı atı koşturduğu anın görüntüsü başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

DHA | 18.04.2018 - 07:19..
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Her gün yeni bir hayvana işkence haberiyle karşılaşılan ülkemizde, hayvana eziyet edenlere yönelik cezaların artırılması için çalışmalar yapılsa da, vicdansız kişilerin bu muamelerinin önüne geçilemiyor.

Vicdansız sürücü atı aracına bağlayıp koşturdu

HALATLA ARABASININ ARKASINA BAĞLADI

Adapazarı'nda bir sürücü, kullandığı otomobile bagaj bölümünden halatla bağladığı atı koşturarak götürdü. Şaşkına çeviren bu anlar ise farklı bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Atın bağlandığı otomobille yolda koşturulduğunu görenler sürücüye tepki gösterdi.

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