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Atık getiren 8 bin kişiye kitap hediye edildi

2. Kayseri Kitap Fuarı'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzeme getiren 8 bin 700 kişiye kitap hediye edildiği belirtildi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 11:06..
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın açık olduğu 9 gün boyunca pil, karton, kağıt, cam gibi atık malzemeler ziyaretçiler tarafından atık sepetine atıldı.

Atık getiren 8 bin kişiye kitap hediye edildi

HEDİYELERİ KİTAP OLDU

Çocukların ve gençlerin projeye daha fazla destek vermesi için atık sepetinin üzerine basket potası da konuldu.

Fuar süresince atık götürerek kampanyaya katkı sağlayan 8 bin 700 kişiye, Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.

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