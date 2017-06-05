Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Engelsiz Park'ta düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tasarımcı Mustafa Demir'in hazırladığı geri dönüşümlü malzemelerden yapılan elbiseler mankenler tarafından tanıtıldı.

Kimi manken gazete kağıtlarından elbise, kimisi plastik kaşık, çatal ve tabak atıklarından yapılmış gelinlik giydi. İzleyenleri şaşkına çeviren tasarımlarda plastik su şişeleri, kapaklar, kağıt, çöp poşetleri yanı sıra plastik bardak, çakal ve bıçaklar kullanıldı.

Kreasyonu yaparken tek amacının çevreye ve çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu söyleyen tasarımcı Mustafa Demir, "Gece gündüz demeden bu projeye hazırlandım. Çevreden topladığım geri dönüşümlü ürünleri tek tek bir araya getirerek elbiseler oluşturdum. Çevre duyarlılığına çevre bilincine ve gelecekte çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmaya dikkat çekebildiysek ne mutlu bize" dedi.





















