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Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, mankenler, geri dönüşümlü malzemelerden yapılan elbiselerle podyuma çıktı.

05.06.2017 - 13:09
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Engelsiz Park'ta düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Tasarımcı Mustafa Demir'in hazırladığı geri dönüşümlü malzemelerden yapılan elbiseler mankenler tarafından tanıtıldı.

Kimi manken gazete kağıtlarından elbise, kimisi plastik kaşık, çatal ve tabak atıklarından yapılmış gelinlik giydi. İzleyenleri şaşkına çeviren tasarımlarda plastik su şişeleri, kapaklar, kağıt, çöp poşetleri yanı sıra plastik bardak, çakal ve bıçaklar kullanıldı.

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Kreasyonu yaparken tek amacının çevreye ve çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu söyleyen tasarımcı Mustafa Demir, "Gece gündüz demeden bu projeye hazırlandım. Çevreden topladığım geri dönüşümlü ürünleri tek tek bir araya getirerek elbiseler oluşturdum. Çevre duyarlılığına çevre bilincine ve gelecekte çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmaya dikkat çekebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

Atık malzemelerden elbiseleri mankenler tanıttı

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