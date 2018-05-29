Atık şişeleri sanata dönüştürüyor

Ramazan Duran, çocukluğunda usta çırak yöntemiyle öğrendiği cam sanatını, ilçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki tezgahında yaşatıyor.

Sokaktan topladığı ya da çarşı esnafının verdiği şişeleri eriterek yamaç paraşütü, caretta caretta, deve, çiçek motifli hediyelik eşyalara dönüştüren cam ustası Ramazan Duran'ın eserleri yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Çarşının tek cam sanatçısı olan Ramazan Duran, ustalarından öğrendiği cam sanatının 15 yıldır ustalığını yaptığını söyledi.

"CAMLARI ŞEKİLLENDİRİYORUM"

Ramazan Duran, "Cam şişeler kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Bunları geri dönüştürmek amacıyla atık şişeleri kullanıyorum. Yolda yürürken denk geldiğim, ilgimi çeken renkli şişeleri alıp işliyorum. Hazır camların yanı sıra ağırlıklı olarak şişeleri kullanıyorum. Cam şişeleri eritip el becerimle şekillendirip ürüne dönüştürüyorum" dedi.

"BU İŞİN YAYILMASINI İSİTİYORUM"

Ramazan Duran, "Öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyorum. Kendi atölyem olmadığı için vatandaşları atölyelere yönlendiriyorum. Bu işin yayılması ve öğrenilmesi taraftarıyım. Özellikle bölgenin simgelerinden olan yamaç paraşütü, caretta caretta gibi ürünler yapıyorum. Turistler de bu ürünlere ilgi gösteriyor. Hazır renkli camların kilosunu yaklaşık 30 avroya satın alıyorum. Yolda bulduğum şişeleri eritip esere dönüştürdüğüm zaman daha az hazır cam alıyorum. Böylece ekonomik olarak da bana katkı sağlıyor. Ürünleri 15 ile 500 lira arasında satışa sunuyorum" şeklinde konuştu.