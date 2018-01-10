taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.723
USD
3,7792
EURO
4,5139
ALTIN
159,99
PETR
69,0600

Atık sulardan uyuşturucu madde takibi yapılacak

Başbakan Yardımcısı Akdağ, kanalizasyonlar üzerinden yapılacak çalışmayla uyuşturucuyla mücadele edileceğini söyledi.

İHA | 10.01.2018 - 13:31..
  1. Haberler
  2. Gündem

BAKAN

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yeşilay Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Akdağ’ı, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kızı Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak ile diğer yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Ziyarette Yeşilay’ın bağımlılıkla ilgili yürüttüğü faaliyetler ve eylem planları konusunda Başbakan Yardımcısı Akdağ’a bilgi verildi.

SİGARA, ALKOL VE UYUŞTURUCU...

Ziyaretin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bağımlılığa giden yolda en kolay ulaşılan, en ucuz olan ürünlerle başlanılıyor. Bunların içinde sigara var, bunların içinde düşük alkollü içecekler var. Daha sonra diğer bağımlılıklara geçiş olabiliyor. Dolayısıyla bir bütün halinde meseleye yaklaşmak gerekiyor. Uyuşturucuyu kullanan hemen herkesin öncesinde sigara içtiğini biliyoruz. Alkol kullanan kişilerinin büyük çoğunluğunun öncesinde sigara içtiğini biliyoruz. Dolayısıyla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve davranışsal anlamda teknolojinin yanlış kullanılması bir sosyal hayatı bozmasında teknoloji bağımlılığı, bütün bunları içerisine alan yeni bir yüksek kurulla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"İSTANBUL VE ADANA'DA AKADEMİK PROJELER..."

Bağımlılık konusunda İstanbul’un riskli bölge olduğunu da sözlerine ekleyen Akdağ, “Bu çalışmaları özellikle İstanbul’da devam ettiriyoruz. Çünkü bağımlılık konusunda, uyuşturucu ile mücadele konusundaki en riskli ilimiz İstanbul. Buna benzer diğer metropollerde de risklerimiz ve sıkıntılarımız var ama birinci derecede odaklandığımız yer de bugün için İstanbul. Piyasada uyuşturucunun satış fiyatlarını da takip edeceğiz. Fiyatların yukarı doğru çıkması demek arzın yani piyasaya sürülen uyuşturucunun azalması demektir. Bunu önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Bir de daha önce söylemiştik; kanalizasyonlarda, atık sularda uyuşturucu maddelerin takibini yapacağız. Bunu İstanbul ve Adana’da Adli Tıp Enstitüleri akademik projelerle gerçekleştirmiş durumdalar. Yöntemlerinin çalıştığını gösterdiler, şimdi artık yaygınlaştırarak bir politika olarak aracı olarak kullanacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Şurası'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda FETÖ'nün Mor Beyin tuzağına değindi.
Başbakan Yıldırım Adalet Şurası'nda
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda yeni bir reform paketinin Meclis'e getirileceğini söyledi.
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi
KHK eleştirisinden sonra, gündeme ilişkin açıklamalar yapmaktan kaçınmayacağını söyleyen Gül, OHAL'in 6. kez uzatılmasına ilişkin yorum yapmadı.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığında
Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard, bakanlığa geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

145
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

160
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

71
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

199
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

65
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

126
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

616
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM