Atık sulardan uyuşturucu madde takibi yapılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yeşilay Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Akdağ’ı, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kızı Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak ile diğer yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Ziyarette Yeşilay’ın bağımlılıkla ilgili yürüttüğü faaliyetler ve eylem planları konusunda Başbakan Yardımcısı Akdağ’a bilgi verildi.

SİGARA, ALKOL VE UYUŞTURUCU...

Ziyaretin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Bağımlılığa giden yolda en kolay ulaşılan, en ucuz olan ürünlerle başlanılıyor. Bunların içinde sigara var, bunların içinde düşük alkollü içecekler var. Daha sonra diğer bağımlılıklara geçiş olabiliyor. Dolayısıyla bir bütün halinde meseleye yaklaşmak gerekiyor. Uyuşturucuyu kullanan hemen herkesin öncesinde sigara içtiğini biliyoruz. Alkol kullanan kişilerinin büyük çoğunluğunun öncesinde sigara içtiğini biliyoruz. Dolayısıyla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve davranışsal anlamda teknolojinin yanlış kullanılması bir sosyal hayatı bozmasında teknoloji bağımlılığı, bütün bunları içerisine alan yeni bir yüksek kurulla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"İSTANBUL VE ADANA'DA AKADEMİK PROJELER..."

Bağımlılık konusunda İstanbul’un riskli bölge olduğunu da sözlerine ekleyen Akdağ, “Bu çalışmaları özellikle İstanbul’da devam ettiriyoruz. Çünkü bağımlılık konusunda, uyuşturucu ile mücadele konusundaki en riskli ilimiz İstanbul. Buna benzer diğer metropollerde de risklerimiz ve sıkıntılarımız var ama birinci derecede odaklandığımız yer de bugün için İstanbul. Piyasada uyuşturucunun satış fiyatlarını da takip edeceğiz. Fiyatların yukarı doğru çıkması demek arzın yani piyasaya sürülen uyuşturucunun azalması demektir. Bunu önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Bir de daha önce söylemiştik; kanalizasyonlarda, atık sularda uyuşturucu maddelerin takibini yapacağız. Bunu İstanbul ve Adana’da Adli Tıp Enstitüleri akademik projelerle gerçekleştirmiş durumdalar. Yöntemlerinin çalıştığını gösterdiler, şimdi artık yaygınlaştırarak bir politika olarak aracı olarak kullanacağız” dedi.