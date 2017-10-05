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Atıl Kutoğlu: Hakan Akkaya'dan önce ben vardım

Hakan Akkaya’nın “New York Moda Haftası’nın resmi takvimine giren ilk Türk modacı benim” açıklaması tartışma yarattı.

05.10.2017 - 07:16
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Hakan Akkaya, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda New York Moda Haftası’na katılan ilk Türk modacı olduğunu söylemişti. Ancak New York Moda Haftası’nın resmi takvimine giren ilk Türk’ün Hakan Akkaya değil Atıl Kutoğlu olduğu ortaya çıktı.

Atıl Kutoğlu: Hakan Akkaya'dan önce ben vardım

"BU DETAYIN GÖZÜNDEN KAÇMIŞ OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Kariyerine yıllar önce Viyana’da başlayan ve bugüne kadar birçok dünya starını giydiren Kutoğlu, “1999-2008 arasında New York Moda Haftası’nın resmi programında yer alıyordum. Bu detayın gözünden kaçmış olmasına şaşırdım” dedi.

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell da Atıl Kutoğlu’nun New York’ta düzenlediği defilelerin değişmez yüzlerinden biriydi.

Atıl Kutoğlu: Hakan Akkaya'dan önce ben vardım

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