Atilla, Reza Zarrab ile birlikte yargılanmak istemedi

New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönerken 27 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisine yönelik suçlamalara itiraz etti.

Atilla, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'dan dosyasının ayrılıp, ayrı olarak yargılanmasını talep etti.

AYNI SUÇLARI İŞLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Atilla'nın, avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, Reza Zarrab'ın aralarında kara para aklamanın da bulunduğu 4 ayrı suçlamadan yargılandığı, ancak Atilla'nın kara para aklamakla suçlanmadığı, Amerikan finans sistemini bozma, Amerikan bankalarını dolandırma ya da İran'a karşı uygulanan yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılanamayacağı savunuldu.

KONUŞMALARININ ÇEVİRİLERİNE DE YER VERİLDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede, Atilla ile Sarraf arasında Nisan 2013'te geçen bir konuşmanın Türkçe ve yeni bir İngilizce çevirisine de yer verildi. Zarrab ile Atilla arasında geçen telefon konuşmalarının üst düzey bir bankacı ile bir işadamı arasında geçebilecek konuşmalar olduğu, Atilla'nın savcılığın iddiasında olduğu gibi Zarrab'ın kurduğu uluslararası bir kara para ağının içinde olduğunu bilmeksizin bu konuşmaları yaptığı öne sürüldü.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

ABD Kongresi'nin aldığı karar çerçevesinde İran'a uygulanan ambargoyu çeşitli uluslararası finans kurumlarını kullanarak delmek suçundan 20 yıl, ABD'de bulunan çeşitli finans kurumlarını dolandırma suçundan da 30 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası istenen Atilla, davanın düşürülmesini ya da Zarrab davası ile birleştirilen kendi davasın ayrılmasını istedi. 2 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldıktan sonra yargılanmasının sürdürülmesi talebini de yineleyen Atilla'nın bu talebi New York'ta 7 Eylül'de yapılacak duruşmada ele alınacak.