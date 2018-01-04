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Atilla'nın yargılandığı bölgeye ikinci Berman

ABD'de sonuçlandırılan ve Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydirildiği 'tiyatroya' bakan hakim Richard Berman'ın yerine New York Güney Bölge Savcılığı'na Geoffrey Berman atandı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 11:49..
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ABD'de aylardır devam eden tiyatro bugün sonlandı. Davaya tiyatro denmesinde Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

BİR YARGIÇ BİR SAVCI TEK SOYAD

Mehmet Hakan Atilla davasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı'na Geoffrey Berman atandı. Garip olan kısım ise Hakan Atilla davasına da Richard Berman isimli bir yargıç bakıyordu. Yeni savcı ile eskisinin soyadlarının aynı olması akıllara soru işaretlerini getirdi.

ADALET BAKANLIĞINDAN ATAMA

ABD Adalet Bakanlığı'nın kararı, Mehmet Hakan Atilla davasının sonuçlanmasında saatler sonra gelmesi dikkat çekici oldu. Geoffrey Berman dışında 16 savcıyı daha boş koltuklara atadı.

Geroffrey Breman'ın göreve getirilmesi ile yerine vekalet eden savcı Joon Kim ise görevden ayrıldı.

EN ÜST DÜZEYDE OLACAK

Yeni ataması gerçekleştirilen Geoffrey Berman'ın Manhattan'daki en üst düzey federal savcı olması bekleniyor. Zira New York Güney Bölge Savcılığı, terörizm, finansal suçlar ve hükümet yolsuzluklarına bakıyor.

Daha önce bu görevde bulunan ve Reza Zarrab'ı tutuklayan Preet Bharara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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