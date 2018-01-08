Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker kararı

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek hakkındaki yürütme sonucuna durdurma yönünde karar verdi.
YUNANİSTAN'DAN KRİTİK ADIM
Yunanistan'da FETÖ'cülerin yargılanması için Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in harekete geçmiş, Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca yargılanabileceklerini söylemişti.
Yunanistan İltica Komitesi, 8 darbeciden birine siyasi sığınma hakkı vermiş ve darbeci asker serbest bırakılmıştı.