Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker kararı

Sevgilisini izole eden kendini izole eder

Ev satın alacak kişiler artık havuzlu, bahçesi olan, şehir merkezine yakın, site içinde evleri tercih ediyor.

1 KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 36,5'ini aldı.

2 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

3 MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde Bakan Faruk Özlü, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

4 Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi Almanya ile Türkiye arasında gerçekleşen samimi görüşmelere tepki gösteren Cem Özdemir, Bakan Gabriel'in yanlış yaptığını savundu.

5 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.

6 Devlet Bahçeli medya buluşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili aday göstermeyeceklerini ifade etti.