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Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker kararı

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

AA | 08.01.2018 - 12:06..
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Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek hakkındaki yürütme sonucuna durdurma yönünde karar verdi.

Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker kararı

YUNANİSTAN'DAN KRİTİK ADIM

Yunanistan'da FETÖ'cülerin yargılanması için Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in harekete geçmiş, Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca yargılanabileceklerini söylemişti.

Yunanistan İltica Komitesi, 8 darbeciden birine siyasi sığınma hakkı vermiş ve darbeci asker serbest bırakılmıştı.

Atina İstinaf Mahkemesi'nden darbeci asker kararı

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