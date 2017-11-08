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Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ailelerine kavuşmak için açlık grevi yapan sığınmacılar gösteri düzenledi.

08.11.2017 - 15:14
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Sığınmacılardan ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Almanya'nın Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Açlık grevindeyiz, ailelerimizi birleştirin" yazılı pankart taşıyan sığınmacılar, "Sınırlar kaldırılsın" ve "Almanya'ya gitmek istiyoruz" sloganları attı.

AÇLIK GREVİNE DEVAM EDECEKLER

Sığınmacılar, yaklaşık 8 gündür Sintagma Meydanı'ndaki meclis binasının karşısında sürdürdükleri açlık grevi boyunca hiçbir yetkilinin kendileriyle görüşmediğini belirterek, protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

Bu arada, Büyükelçilik yetkilileriyle görüşmek isteyen sığınmacıların talebi, sığınmacılar arasında kadın olduğu gerekçesiyle reddedildi. Görüşmenin gerçekleşmemesinin ardından, yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

Almanya'daki aile üyelerine, aile birleştirme programı kapsamında kavuşmak isteyen ancak kabul edilmelerine karşın aylardır Yunanistan'da bekletilen sığınmacılar açlık grevine başlamıştı.

Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

Atina'da açlık grevindeki sığınmacılardan protesto

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