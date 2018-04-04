taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.594
USD
3,9950
EURO
4,9040
ALTIN
171,44
PETR
67,8600

Atina'da Filistin'e destek gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistinlilerin geçen hafta başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

AA | 04.04.2018 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

Atina'da yaşayan Filistinliler ve çeşitli sol grupların çağrısıyla Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Filistin bayrakları taşıyarak, ''Katil İsrail'', ''Filistin'e özgürlük'' şeklinde slogan attı.

Gösteride yayımlanan ortak bildiride, Filistin halkının yalnız olmadığı, verdikleri haklı mücadelede galip gelecekleri ifade edildi.

Yaklaşık üç saat süren gösteri daha sonra sona erdi.

Atina'da Filistin'e destek gösterisi

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cumadan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 19 Filistinli hayatını kaybederken, 1500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

Atina'da Filistin'e destek gösterisi

Atina'da Filistin'e destek gösterisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

69
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

110
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

43
YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

43
Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

29
ABD: İncirlik gibi önemli üstten çekilmiyoruz

ABD: İncirlik gibi önemli üstten çekilmiyoruz

67
Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM