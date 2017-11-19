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Atina'daki protestolar sırasında bir kadın alev aldı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, öğrenci protestolarına katılan bir kadın, bacağına gelen bir işaret fişeğiyle alev aldı.

19.11.2017 - 11:02
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Başkent Atina’da öğrenci protestolarının olduğu alanda bulunan bir kadının bacağına gelen işaret fişeği, yangına neden olarak kadını ölümle burun buruna getirdi.

Atina'daki protestolar sırasında bir kadın alev aldı

Atina'daki protestolar sırasında bir kadın alev aldı VİDEO

İŞARET FİŞEĞİ KADINI ÖLDÜRÜYORDU

Euronews'in haberine göre; protestocuların attığı işaret fişeği, o sırada gazetecilerle konuşan bir kadın avukatın dizine isabet etti. Fişek yangına yol açarken kadın korku içinde alevleri söndürmeye çalıştı ve çığlıklarla yardım istedi.

DİKTATÖRLÜĞÜN BİTMESİNİ KUTLAYANLAR YAĞMAYA BAŞVURDU

Atina sokaklarına inen öğrenciler, askeri diktatörlüğün son bulmasının 44. yıl dönümünü andı. Ancak gösteri bitmeye yakın, kapüşonlu bazı göstericiler mağazaları yağmalamaya, molotof kokteyli ve işaret fişeği atmaya başladı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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