Atkı kullanımı astım riskini azaltıyor

Astım hastalığı nefes darlığına sebebiyet veren ve zaman zaman gelen krizler ile kişiye hayatı dar eden bir hastalık. Astım krizlerine en büyük etkiyi de soğuk havalar veriyor. Yaklaşan kara kış öncesinde İngiliz sivil toplum örgütü "Asthma UK" kış aylarında atkı takmanın krizleri azalttığını açıkladı.

"ATKI HAYAT KURTARABİLİR"

İngiltere'de astım konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Asthma UK, kış aylarında astım krizini engellemek için ağız ve burnun atkı sarılarak kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Kuruluş, kişiyi ölüme bile götürebilen astım krizleri karşısında, hastalara, "atkı hayat kurtarabilir" sloganı altında bir kampanya başlattı.

SOĞUK HAVA ASTIM HASTALARI İÇİN ZARARLI

Nemli ve soğuk havanın içe çekilmesinin solunum kanallarını daraltabileceğini ve bunun da her dört kişinin üçünde astım krizi yaşanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Uzun süre soğuk havanın solunması sonucunda öksürük, hırıltılı soluk alma ve nefes darlığı yaşanabileceği vurgulandı.

"HAVAYI ISITIN"

İngiltere'de özellikle kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirten sivil toplum örgütü, soğuk havada yaşamanın imkansıza yakın olduğunu, özellikle de astım hastaları için çok zorlu bir dönemin başladığını belirtti. Bununla birlikte havayı ısıtın önerisinde bulunan klinik pratisyen Andy Whittamore, atkı, bere, şal veya fular takarak ciğerlere solunacak soğuk havanın önlenmesi uyarısında bulundu.

ASTIM CAN ALIYOR

"İngiltere'de yaşamak, soğuk havanın kışın geçmesini önlemek imkansız olduğu anlamına gelir; ancak insanlarda astım varsa, burun ve ağzının etrafına bir fular atmak, havayı solumadan önce ısıtabilir; bu da astım atağı geçirme riskini azaltır."

İngiltere'de yaklaşık 1 milyonu çocuk olmak üzere 5,4 milyon astım hastası bulunuyor. Geçen yıl 1410 kişi astım nedeniyle hayatını kaybetti.