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'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı

Erzurum'da, kursiyer arkadaşları ile iddiaya girerek 2. kattan atladığı öne sürülen Abdulkadir K.'nın iki bacağı da kaval kemiğinden kırıldı.

DHA | 23.12.2017 - 11:21..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi'nde 20 Aralık günü, 17 yaşındaki Abdulkadir K., kursiyer arkadaşları ile girdiği 'Atlarsın- atlayamazsın' iddiası üzerine kendisini boşluğa bıraktı.

'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı

AMELİYAT EDİLEMİYOR

Olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Aldulkadir K., Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı. Her iki bacağı kaval kemiğinden kırılan Aldulkadir K., bacağındaki şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor.

Oğlunun başına gelenlerin üzüntü verici olduğunu söyleyen baba Ahmet K, hastaneye geldiğinde yarı baygın halde olan oğlunun kendisine, "Kaydım düştüm." dediğini söyleyen Baba K, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimde oğlum kendinde değildi. Bana, 'Baba ben kaydım düştüm' dedi. İddia olayı varmış. Ama ne derece iddia onu da bilmiyorum. İftira da yapamam. Allah, kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Zor bir durum. Oğlumun durumu şu an riskli. Okul yönetimi pencerelere korkuluk yaptırıp, güvenlik kamerası koyması gerek. Bugün benim çocuğumun bayına geldi yarın bir başka çocuğa olmasın.

'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı

"ATLARSAM TÜM TELEFONLARINIZI ALIRIM"

Aynı okulda dayımın torunu ile birlikte teyzemin çocuğu da var. Duyduğuma göre oğlum arkadaşları ile 'Atlarsın- atlayamazsın' diye iddiaya girmiş. Oğlum 'atlarsam tüm telefonlarınızı alırım' demiş ve atlamış. Şimdi bu halde. Oradan da hastaneye getirmişler. Oğlum hırslandı ve gaza geldi diyelim. Onunla iddiaya giren arkadaşları niye müdahale etmedi. Niye atlattı bunu. En azından 'Yapma biz şakalaştık. Şaka yaptık. Böyle bir şey yok' diyerek onu vazgeçirebilirlerdi. Bu olaya sebep olanlar okul arkadaşları. Resmen ölüme atmışlar çocuğumu. Ayakları şişkin, midesi bulanıyor. Yeme içme yok. Kırık olan her iki ayağı şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor."

'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı

"NASIL OLDU ANLAMADIM"

Sanayi sitesinde bir motor ustasının yanında çalışan Abdulkadir K., "Okula çalıştığım işimle ilgili belge almak için gidiyordum. Olay günü pencerenin önünde oturuyordum. Arkadaşlarla iddiaya girdim. Ama ne ben kendimi attım, ne de başka birisi. Pencereden kayıp düştüm. Nasıl oldu anlamadım." dedi.

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