Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

Alphabet'in Boston Dynamics‘i geçtiğimiz Haziran ayında SoftBank’a satmasından bu yana, Atlas robot hakkında yeni haber yoktu.
Atlas robot havada ters takla attırdılar İZLE
ATLAS GİDEREK GELİŞİYOR
Robot ve robotik teknolojileri açısından inanılmaz gelişim gösteren Atlas'ın son videosunda, jimnastik hareketlerini akıcı bir şekilde yapan robot, engellerin üzerine rahatlıkla atlayabiliyor.
HAVADA TERS TAKLA BİLE ATTIRDILAR
Artan denge ve stabilizasyonu ile birlikte arkaya doğru ters takla hareketini dahi yapabilen Atlas, teknolojinin bu alanda ne kadar ilerleyebileceğinin de göstergesi oldu.