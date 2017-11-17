Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

Alphabet'in Boston Dynamics‘i geçtiğimiz Haziran ayında SoftBank’a satmasından bu yana, Atlas robot hakkında yeni haber yoktu.

Atlas robot havada ters takla attırdılar İZLE

ATLAS GİDEREK GELİŞİYOR

Robot ve robotik teknolojileri açısından inanılmaz gelişim gösteren Atlas'ın son videosunda, jimnastik hareketlerini akıcı bir şekilde yapan robot, engellerin üzerine rahatlıkla atlayabiliyor.

HAVADA TERS TAKLA BİLE ATTIRDILAR

Artan denge ve stabilizasyonu ile birlikte arkaya doğru ters takla hareketini dahi yapabilen Atlas, teknolojinin bu alanda ne kadar ilerleyebileceğinin de göstergesi oldu.