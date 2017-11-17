taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.690
USD
3,8733
EURO
4,5696
ALTIN
159,65
PETR
61,3500

Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

Yıllardır geliştirilen ve her geçen gün yetenekleri artan Atlas isimli robotun son görüntüleri yayınlandı.

17.11.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

Alphabet'in Boston Dynamics‘i geçtiğimiz Haziran ayında SoftBank’a satmasından bu yana, Atlas robot hakkında yeni haber yoktu.

Atlas robot havada ters takla attırdılar İZLE

Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

ATLAS GİDEREK GELİŞİYOR

Robot ve robotik teknolojileri açısından inanılmaz gelişim gösteren Atlas'ın son videosunda, jimnastik hareketlerini akıcı bir şekilde yapan robot, engellerin üzerine rahatlıkla atlayabiliyor.

Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

HAVADA TERS TAKLA BİLE ATTIRDILAR

Artan denge ve stabilizasyonu ile birlikte arkaya doğru ters takla hareketini dahi yapabilen Atlas, teknolojinin bu alanda ne kadar ilerleyebileceğinin de göstergesi oldu.

Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

Atlas robota havada ters takla attırdılar İZLE

İlginizi Çekebilir
Elon Musk Tesla'nın yeni araçlarını tanıttı
Tesla'nın patronu Elon Musk, Türkiye saatiyle 08:00 sularında sahneye tırla gelerek Tesla Roadster otomobil ve Semi Truck'ı tanıttı.
Yapay zeka kullanımında hukuk sorunu
Yapay zeka teknolojisinin hayatın her alanına yayılması, hukuki açıdan yeni sorunları da beraberinde getiriyor.
Yapay zeka kullanımında hukuk sorunu
Yapay zeka teknolojisinin hayatın her alanına yayılması, hukuki açıdan yeni sorunları da beraberinde getiriyor.
Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu
Tesla Motors'un CEO'su, elektrikli kamyonu Twitter'dan duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

322
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

112
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

83
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

79
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

8
Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar

Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar

72
Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM