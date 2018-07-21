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Atletizm Milli Takımı hocası Tunç hayatını kaybetti

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç, Erzurum'da hayatını kaybetti.

AA | 21.07.2018 - 22:39..
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Erzurum'da kampta bulunan Tunç, Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaştı.

Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürüldü.

Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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