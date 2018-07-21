Atletizm Milli Takımı hocası Tunç hayatını kaybetti

1 Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün 2 madalya Çekya'nın Prag kentinde başlayan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde Tuğçe Beder altın, Gamze Sayma gümüş madalya kazandı.

2 Kazağını şafta kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü Konya'da oynarken traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kazağını kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ali El Muhammed hayatını kaybetti.

3 'PKK'lı cenazesine gitmeyen vekillere soruşturma açarım' Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ın terörist cenazeleri hakkındaki sözleri, zihniyetlerini bir kez daha ortaya çıkardı.

4 Trafik kazasında 2 uzman çavuş yaralandı Adapazarı'nda bir cip ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

5 Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın görüntüleri Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

6 Fenerbahçe RvP'nin takımıyla yenişemedi Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, 18 dakikada 3 gol ile farkı açtı. Son dakikalara girildiğinde ise daha hızlı bir şekilde 3 gol yiyen Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı.