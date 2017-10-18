Atlı jandarmalar eğitimde

Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde 1998 yılında faaliyete başlayan, 2003 yılından itibaren ise bölük konuşlandırılan JAKEM Komutanlığında atlar, turizm bölgelerindeki emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkin şekilde kullanılmak üzere eğitimden geçiriliyor.

TURİSTLİK BÖLGELER ATLI JANDARMALARA EMANET

Tarihi binicilik kültürünü canlı tutmayı amaçlayan jandarma atlı birlikleri, suç ve suçlularla mücadelede motorlu taşıtların kullanılmadığı bölgelerde görev yaparken atın sağladığı ulaşım kolaylığı ve psikolojik üstünlükten faydalanıyor. Yaz aylarında ülkenin çeşitli yerlerinde görev alan atlı jandarmalar, yılın diğer dönemlerinde başarıyı artıracak çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.

ATLAR ORTAMLARA ALIŞTIRILIYOR

Eğitim parkuru dışında ise Kapadokya'daki turistik merkezlerde araziye uyum eğitiminden geçirilen atlara, sabahın ilk ışıklarıyla Göreme beldesinde sıcak hava balonlarının uçuş alanlarında peribacalarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yaptırılarak kalabalık ve sesli ortamlara alıştırılıyor.

Atlar, eğitim süresi boyunca yanlarında olan binicileri ile mayıs-ağustos döneminde Nevşehir, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Muğla, Kilis ve Kütahya'da görevlendiriliyor.