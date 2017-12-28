ATM fareleri tutuklandı

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir banka görevlilerinin müşterileri M.G.’nin hesabını sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçiren şahısların bulunduğunu, M.G.’nin hesabından başka bir hesaba 6 bin 500 TL havale yapıldığını ve Çiğli’de bir ATM cihazından nakit çekim işlemi yapıldığını ihbar etmeleri üzerine harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu ATM’nin bulunduğu yerde yapılan teknik çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların H.E. (31) ve A.A. (30) olduğu tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI

Aynı gün yapılan operasyonla yakalanan şahısların S.U. isimli şahsa ait banka kartı kopyalanarak elde edilen sahte kart ile 4 bin TL tutarında nakit çekim işlemi, B.K. isimli şahsa ait banka kartının kopyalanarak elde edilen sahte kart ile bin 500 TL nakit çekim işlemi, 2 bin 200 TL tutarında alışveriş işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

H.E. ve A.A.’nın yapılan üst aramasında 9 adet manyetik şeritli plastik kart, 2 adet cep telefonu ve 3 adet simkart ele geçirilirken, zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kendilerini banka çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp, banka müşterilerini ikna ederek telefonlarına gelen onay mesajları ve benzer bilgileri alarak, internet bankacılığına girip hesaplarından nakit çekim işlemi gerçekleştirdiklerinden şüphelenilen İ.A. (35) ve U.T. (38) da 6 Kasım’da yakalanarak, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İ.A. ve U.T.’nin alınan ifadeleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda 21 Aralık’ta İzmir ve Ankara’da yapılan operasyonlarda A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27), M.A.G. (26) ve N.R.T. (26) yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 16 adet cep telefonu, 10 adet hard disk, 14 adet flash bellek, 6 adet dizüstü bilgisayar, 14 adet sim kart, 371 adet CD ve DVD, muhtelif dokümanların bulunduğu 17 adet klasör, banka hesap cüzdanları ve banka kartları ele geçirildi. Zanlılardan M.A.G.’nın 76 adet bilişim suçundan arandığı tespit edilirken, N.R.T., A.K., M.Ç. ve B.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. B.K., E.D., A.G., M.B., E.A., M.A.G., S.D., B.A. ve Ö.F.T. ise tutuklandı.