taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.185
USD
3,8107
EURO
4,5538
ALTIN
158,44
PETR
66,2100

ATM fareleri tutuklandı

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ATM’lerinden vatandaşların rızaları dışında nakit çekim işlemleri yapan 15 kişiyi, düzenlenen operasyonla yakaladı.

İHA | 28.12.2017 - 11:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir banka görevlilerinin müşterileri M.G.’nin hesabını sahte internet sitesi yöntemiyle ele geçiren şahısların bulunduğunu, M.G.’nin hesabından başka bir hesaba 6 bin 500 TL havale yapıldığını ve Çiğli’de bir ATM cihazından nakit çekim işlemi yapıldığını ihbar etmeleri üzerine harekete geçti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu ATM’nin bulunduğu yerde yapılan teknik çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların H.E. (31) ve A.A. (30) olduğu tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI

Aynı gün yapılan operasyonla yakalanan şahısların S.U. isimli şahsa ait banka kartı kopyalanarak elde edilen sahte kart ile 4 bin TL tutarında nakit çekim işlemi, B.K. isimli şahsa ait banka kartının kopyalanarak elde edilen sahte kart ile bin 500 TL nakit çekim işlemi, 2 bin 200 TL tutarında alışveriş işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

H.E. ve A.A.’nın yapılan üst aramasında 9 adet manyetik şeritli plastik kart, 2 adet cep telefonu ve 3 adet simkart ele geçirilirken, zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ATM fareleri tutuklandı

Kendilerini banka çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp, banka müşterilerini ikna ederek telefonlarına gelen onay mesajları ve benzer bilgileri alarak, internet bankacılığına girip hesaplarından nakit çekim işlemi gerçekleştirdiklerinden şüphelenilen İ.A. (35) ve U.T. (38) da 6 Kasım’da yakalanarak, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ATM fareleri tutuklandı

İ.A. ve U.T.’nin alınan ifadeleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda 21 Aralık’ta İzmir ve Ankara’da yapılan operasyonlarda A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27), M.A.G. (26) ve N.R.T. (26) yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 16 adet cep telefonu, 10 adet hard disk, 14 adet flash bellek, 6 adet dizüstü bilgisayar, 14 adet sim kart, 371 adet CD ve DVD, muhtelif dokümanların bulunduğu 17 adet klasör, banka hesap cüzdanları ve banka kartları ele geçirildi. Zanlılardan M.A.G.’nın 76 adet bilişim suçundan arandığı tespit edilirken, N.R.T., A.K., M.Ç. ve B.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. B.K., E.D., A.G., M.B., E.A., M.A.G., S.D., B.A. ve Ö.F.T. ise tutuklandı.

ATM fareleri tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Taksim değil Hakkari
Hakkari'nin en işlek yerlerinden Bulvar Caddesi'nin belediye tarafından düzenlenip ışıklandırılması, kente farklı hava kattı.
Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı an kamerada
Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete otomobilin çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına kaydedildi. Kazada yaralanan çocuğun ağlamaması dikkat çekti.
Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu
İstanbul Beşiktaş'ta, E.M. isimli kadın, tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntülerinin C.K. tarafından izinsiz kopyalandığı gerekçesiyle dava açtı.
Konya'da ev yangını: 4 ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 3 oğlu hayatını kaybederken anne ile 5 yaşındaki oğlu tedavi için hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

326
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

148
Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

Sevakin Adası üzerinden umre ziyareti mümkün olacak

145
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

146
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

49
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

37
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM