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ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

Tekirdağ ve Bursa'da ATM'lerden 400 bin lira çalan Moldovalılar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı.

DHA | 30.11.2017 - 18:43..
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişi, bir bankanın ATM'sinin arka kapısını kırıp, alarm ve güvenlik sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 100 bin lirayı alarak kaçtı.

EMNİYET SINIR KAPISINDA GÖZALTINA ALDI

Polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Moldova uyruklu Serghei Catranji ve Constantin Selemet olduklarını belirledi.

Bulgaristan'a gittikleri tespit edilen şüphelilerin dün yeniden Türkiye'ye giriş yapacakları bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda önlem aldı.

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

TOPLAM 400 BİN LİRA ÇALDILAR

Moldova uyruklu şüphelilerin daha önce de Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde aynı yöntemle ATM'lerden 300 bin lira çaldıkları ortaya çıktı.

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

Daha sonra geldikleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise bir banka ATM'sini devre dışı bırakmaya çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca kaçtıkları belirlendi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

ATM hırsızları sınır kapısında gözaltına alındı

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