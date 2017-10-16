Atmaca füzesinin ilk atışları yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Deniz Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, geçmişte kendi mühendisine, işçisine olan güven eksikliğinin bu dönemde ortadan kalkmasıyla savunma sanayisinin adeta şahlandığını ve gelecekte uluslararası alanda önemli bir oyuncu haline geleceğini söyledi.

Türkiye'nin gemi dizayn ve entegrasyonunda dışa bağımlı olmaktan çıktığına işaret eden Çakır, deniz sistemlerinde birçok teknolojinin millileştirildiğini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

HARPOON'DAN DAHA ÜSTÜN OLACAK

Çakır, güdümlü mermide kısa zamanda ulaşılan hedeflerin Türkiye'nin bu konuda da uluslararası alanda lider ülkelerden biri olacağını gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Atmaca projesini hepimiz yakından takip ediyoruz, ilk atışları yapıldı. Önümüzdeki sene gemi platformundan atışlar gerçekleştirilecek. Harpoon'un yerine koymayı planladığımız Atmaca güdümlü mermisinin Harpoon'dan daha üstün kabiliyetli, uzun menzilli, daha üstün yeteneklere sahip bir mermi olmasını amaçlıyoruz. Bundan da kuşkum yok, en kısa zamanda gerçekleştireceğiz."

Çakır, deniz sistemlerinde elde edilen başarıların milli tank ve milli muharip uçak hamlelerinde önemli rol oynadığını söyledi.

KONTROL TARAFINA GEÇMEK AMAÇLANIYOR

Yerli firmaların yabancı ülkelerde gemi tasarlayıp inşa edebilir hale geldiğine dikkati çeken Çakır, şirketlerin önemli modernizasyon görevleri de üstlendiğini dile getirdi.

Çakır, platformlarda yer alan milli olmayan tüm çözümlerin millileştirilmesi gayretlerinin önemine değinerek, bu ürünlerin modernizasyon süreçlerinde millileştirilebileceğini, millileştirilemeyen parçalar için de yedek parçaların Türkiye'de üretilmesi şartının uygulamaya sokulabileceğini ifade etti.

Özel sektör, kritik dizayn süreçlerini gerçekleştirebilir hale gelinceye kadar tasarım süreçlerinde rol almaya devam edeceklerini anlatan Çakır, sektörün bu yetkinliğe gelmesiyle yaklaşık 10 yıllık bir dönemde kontrol tarafına geçmeyi düşündüklerini kaydetti.