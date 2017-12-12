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ATM’lere kopyalama cihazı yerleştiren 4 kişi tutuklandı

Kastamonu'da ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İHA | 12.12.2017 - 15:19..
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Kastamonu’da ATM’lere yerleştirdikleri düzenekle banka ve kredi kartı bilgilerini kopyalayan Ö.K. (34), O.S.E. (27), M.K. (32) ve İ.G. (24), Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

ATM’lere kopyalama cihazı yerleştiren 4 kişi tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla ilgili olarak yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet kart kopyalama aparatı, 1 adet micro kamera, aparatı yapıştırmada kullanılan çeşitli bant ve yapıştırıcılar, aparatın ATM’den sökülmesi için kullanılan küçük el levyesi, aparat içindeki bataryaları şarj etmede kullanılan 2 adet şarj aleti ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİLER

Şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada daha önce İstanbul, Kocaeli, Niğde, Yozgat, Edirne ve Çorum illerinde da ATM’ye kart kopyalama aparatı taktıkları ve bu yolla birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirtildi. Son olarak zanlıların Niğde’de aynı yöntemle 8 mağdurun hesaplarından 8 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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