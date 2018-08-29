On yıldır Kosova ekonomisine büyük katkılar sağlayan Prizren'deki Abi Center, silahlı soyguncular tarafından toplam iki dakikada soyuldu.

Güvenlik kamerlalarındaki görüntülerde, gece yarısı saat 03:00'te yaşanan soygunda kar maskeli dört silahlı soyguncu alışveriş merkezinin bekçisini silahla etkisiz hale getirildikten sonra AVM'nin camlarını kırıyor. Yabancı bir bankaya ait ATM'yi araçlarına bağlayan soyguncular araç yardımıyla ATM'yi yerinden söktükten sonra araca yükleyip olay yerinden kaçıyor.

YAKLAŞIK 100 BİN EURO BULUNUYORDU

Soygunun ardından polisin olay yerine 40 dakika sonra geldiğini söyleyen ABI Center yöneticilerinden Alaydın Fuşa, Kosova'da ilk kez böyle profesyonel bir şekilde bir soygunun yaşandığını söyledi.

ATM'de yaklaşık 100 bin euro civarında bir paranın olduğu ileri sürüldü.



Fuşa, soyguncuların yakalanması için polisin olayla iligli çalıştığını söyledi.

ATM'yi araca bağlayıp götürdüler VİDEO



