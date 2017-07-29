Oda'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Ankara'nın Emlak Vergi değeri artışları ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında Gayrimenkul Meslek Komitesi üyeleriyle yapılan toplantıda değerlendirildi.

"KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR"

Baran, burada yaptığı konuşmada, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca konut, işyeri, arazi gibi mülklerin emlak vergisine esas rayiç değerlerinin 4 yılda bir Takdir komisyonlarında görüşülüp belediyeler tarafından belirlendiğini hatırlatarak, "Belediyelerce Ankara'nın bazı bölgelerine dair belirlenen rakamların piyasa değerlerinden yüksek olması bu bölgelerdeki üyelerimizin ödeyeceği vergilerde ciddi bir atışa sebep olacak. Tespit edilen rayiçlerin piyasa değerleri ile uyumlu olması ve vergi oranlarında indirime gidilmesi mükellefleri rahatlatacak, kayıt dışılığın da önüne geçilecektir. Bu şekilde vergi oranları düşürülse bile vergi gelirleri artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

EMLAK VERGİSİ MASASI KURULUYOR

ATO Başkanı Baran, toplantıda, Gayrimenkul Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Uludağ ve aynı zamanda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Takdir Komisyonu Üyesi olan Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım’dan bilgi aldı.

Toplantıda gerçekleştirilen istişare doğrultusunda itirazları değerlendirmek üzere Emlak Vergisi Masası kurma kararı alındı.