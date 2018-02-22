Attilâ İlhan’ın polisiye tadında romanı: Kurtlar Sofrası

An gelir Attilâ İlhan ölür.

O an geldi ve Attilâ İlhan’ı 2005’te kaybettik.

Arkasında hafızalarımıza kazınan şiirleri, sözleri kaldı...

Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen şairlerinden olan İlhan, kitapseverlere polisiye bir sır sunuyor. Okurların heyecan içinde okuyacağı Kurtlar Sofrası, usta şairin en çok okunan romanları başında gelmektedir. Attilâ İlhan’ın ilk olarak 1954 yılında yazımına başladığı dev romanı, ancak 1963’de yayımlanır.

"Memleket o sıralarda gerçekten bir kurtlar sofrasına dönmüştür. Herkes çıkarını sömürmekte bulmaktadır ve bütün sömürücülerin parça parça yok ettiği şey halkın payıdır.

Sürüklenilen yıkımdan kurtulmak için sentez ve bir hareket gereklidir. Romanda bunun ancak Kuvay-ı Milliye ruhuna bağlı demokrat bir toplumculuk ve ulusal bir devrimcilik olabileceği gösteriliyor."

Konur Ertop - Eleştirmen

"Attilâ İlhan öz açısından çok boyutlu romanı seçerken, böyle bir seçime uygun düşecek biçimde sinematografik kurgu yönteminden yararlanıyor; durum ve eylem gözlemlerini bir kameranın acımasız çevikliğiyle gerçekleştiriyor; böylece, ortaya, toplumsal olduğu kadar insancıl boyutları da geniş tutulmuş bir roman çıkıyor."

Özdemir İnce - Yazar, şair

"İstanbul’un barlarından gazete idarehanelerine kadar, gerek iş yerleriyle, gerek kişileriyle, birbirinden tamamen uzak ve buna rağmen birbirleriyle çatışan toplumun yatay kesiti."

Muzaffer Erdost - Yazar, şair, yayıncı

Kurtlar Sofrası yayımlandığında olumlu eleştiriler aldı, okurlar tarafından kabul gördü. Toplumsal gerçekliğin büyük savunucularından olan İlhan, şiir, deneme, roman, senaryo ve gezi türünde eserler vererek üretkenliğini daima korumuştur. Attilâ İlhan, şiirlerinde ve diğer eserlerinde adalet, özgürlük, eşitlik insan sevgisi gibi kavramları sıkça işledi.

İlhan'ın şiirlerinde Divan ve Halk şiirlerinin de etkileri görülür. 1925’te İzmir’de doğan büyük şair, küçüklüğünde şiire ve yazmaya meraklıydı.

Özellikle Nazım Hikmet’i yakından takip ediyor, kitaplarını koltuğunun altında eksik etmiyordu. İlkokul üçüncü sınıftayken ilk şiiri olan ‘İlkbahar’ı yazdı. Eserlerinde hicvedici bir üslup benimsedi.

1951’de Gerçek Gazetesi’nde yazdığı bir yazıdan dolayı hakkında soruşturma başlatıldı.

GAZETECİNİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Usta şair, çeşitli gazetelerde gazetecilik yapmayı sürdürürken, aynı zamanda şiirler de yazmaya devam ediyordu. Attilâ İlhan, şiirlerinin yanında çok okunan romanlar da kaleme aldı.

İlk romanı Sokaktaki Adam 1953’te yayımlandı, Bunu 1957’de okurlarla tanışan Zenciler Birbirlerine Benzemez, Bıçağın Ucu (1973) gibi çok bilinen ve okunan kitaplar izledi.

Attilâ İlhan’ın şüphesiz en önemli romanı Kurtla Sofrası’dır. Yazar, bizi 1960’ların Türkiye’sine götürüyor. Polisiye roman özelliklerin fazlasıyla görüldüğü Kurtlar Sofrası, işine âşık gazeteci Mahmut Bey’in gizemli ölümü üzerine şekilleniyor.

Mahmut Bey’in karanlık bazı olayları ve yolsuzlukları aydınlatmak için haber peşinde koşması kendisinin sonunun hazırlanmasına neden olur.

BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFI

Attilâ İlhan, bu romanıyla ülkenin panoramasını okurlara aktarıyor. Türkiye’nin bir döneme damgasını vuran siyasi cinayetlerine ve toplumsal olaylarına dikkat çeken usta şair, okurlarına gerçekliğin fotoğrafını sunuyor.

Attilâ İlhan’ın sert toplumsal eleştirilerini yönelttiği romanında, düzensizlikleri, herkesin kendi çıkarı uğruna neleri göze aldığını çıplak biçimde anlatıyor.

Romanı okuduğunuzda ülkenin gerçekten o dönem kurtlar sofrasına dönüştüğünü göreceksiniz. Ekonomik buhranlar ve siyasi hesaplaşmaların yanında vuku bulan sosyal sorunlarla boğuşan Türkiye’nin resmi...

Attilâ İlhan’ın kusursuz dili sayesinde keyifle okuyacağınız Kurtlar Sofrası, edebi metnin ötesinde tarihi gerçekliği aktarıyor. Usta şair, kitapseverleri düğümü çözülmesi zor bir cinayetle baş başa bırakıyor.

Heyecanla okuyacağınız Kurtlar Sofrası’nı elinizden bırakamayacaksınız.

Yazar: Attila İlhan

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2001

Dili: Türkçe

Syf: 683

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]