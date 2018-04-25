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Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

Volkswagen AG'nin Audi birimi soğutma pompasındaki sorun nedeniyle dünya genelinde 1.16 milyon adet aracı geri çağırdı.

REUTERS | 25.04.2018 - 13:15..
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Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

Audi söz konusu sorun nedeniyle bugüne dek hiçbir yaralanma veya kaza bildirilmemiş olsa da, pompanın soğutma sistemindeki artıklar nedeniyle tıkanabileceğini bildirdi.

SORUNLU MODELLER

Geri çağırılacak araçlar 2013 - 2017 model Audi A5 Sedan, A5 Cabriolet ve Audi Q5, 2012 - 2015 üretimi Audi A6 serisi ve 2013-2016 model, 2.0 litre turbo motora sahip tüm Audi A4 Sedan ve A4 Allroad olarak açıklandı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre geri çağırma kapsamında, yetkili Audi servisleri arızalı pompaları yenisiyle değiştirecek ama şirket parçaların ne zaman mevcut olacağını belirtmedi.

NHTSA, geri çağrılacak araçların 342,000'inin ABD'de bulunduğunu belirtti.

İKİNCİ KEZ POMPA SORUNU

Audi'nin pompa sorunundan kaynaklı geri çağırma ikinci kez başına geliyor. Audi geçen yıl Ocak ayında da ABD'deki benzer araba modellerini, yine elektrikli soğutma pompasının yol açtığı sorundan dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

A5 SEDAN

Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

A5 CABRİOLET

Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

Audi Q5

Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

Audi A6

Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

A4 ALROAD

Audi 1.16 milyon aracı geri çağırıyor

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