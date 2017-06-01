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Audi 24 bin aracını geri çağırıyor

Alman otomobil üreticisi Audi’nin, emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığı ortaya çıktı.

01.06.2017 - 23:12
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Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Dobrindt, Alman Otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında egzoz temizleme sistemini devreye sokan yazılım kullandığını ifade etti.

Audi 24 bin aracını geri çağırıyor

Bu durumun 2009-2013 yıllarında üretilen V6 ve V8 dizel motorlu Audi A8 ve A7 modellerinde fark edildiğini aktaran Dobrindt, bu konuyu bugün Audi’nin de bünyesinde olduğu Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller ile görüştüğünü kaydetti.

Bakan Dobrindt, söz konusu durumdan dolayı 24 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.

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