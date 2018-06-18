taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.456
USD
4,7182
EURO
5,4697
ALTIN
194,52
PETR
73,8900

Audi CEO'su dizel skandalından tutuklandı

Dizel skandalıyla ilgili gözaltına alınan Audi'nin CEO'su Rupert Stadler tutuklandı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine geçitğimiz gün baskın düzenlenmişti. Baskında gözaltına alınan Stadler tutuklandı.

Audi CEO'su dizel skandalından tutuklandı

DİZEL SKANDALI

Münih Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

Münih savcılığı tarafından yapılan açıklamada Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin dizel skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandıkları açıklandı.

üst düzey yöneticiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Audi CEO'su dizel skandalından tutuklandı

ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Volkswagen'in canını yakan dizel skandalı tam üç yıldır devam ediyor. ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

263
İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

İzmir'de seçmenin nabzı tutuldu

118
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

134
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

65
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

115
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

123
TSK'da yeni askerlik modeli

TSK'da yeni askerlik modeli

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM