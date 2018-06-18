Audi CEO'su dizel skandalından tutuklandı

Almanya'yı sarsan egzoz skandalının boyutları büyüyor. Volkwagen'in kardeş şirketi Audi markasının CEO'su Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin evlerine geçitğimiz gün baskın düzenlenmişti. Baskında gözaltına alınan Stadler tutuklandı.

DİZEL SKANDALI

Münih Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta günü yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

Münih savcılığı tarafından yapılan açıklamada Rupert Stadler ve bir başka yönetim kurulu üyesinin dizel skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandıkları açıklandı.

üst düzey yöneticiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

Volkswagen'in canını yakan dizel skandalı tam üç yıldır devam ediyor. ABD'de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzoz skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzoz arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.