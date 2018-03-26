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Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

Alman otomotiv üreticileri Audi ve Porsche, ortak yürütecekleri bir projeye imza attı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 15:24..
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Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Volkswagen grubuna ait iki köklü marka, elektrikli otomobil için Ar-Ge yatırımlarını artırıyor. Birbiri ardına elektrikli otomobil konseptleri tanıtan Audi ve Porsche, elektrikli otomobil üretimini bir üst seviyeye taşımak için ortak proje yürütme kararı aldı.

Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

PPE (Premium Platform Electric) adı verilen ortak mimari üzerinde çalışacak olan Audi ve Porsche, 10 yıldan bu yana teknoloji geliştirme alanında sürdürdükleri ortaklığı, elektrikli otomobil teknolojisine de taşımış oldu.

Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

DAHA AZ MALİYET, DAHA ÇOK ÜRETİM

Her iki şirketin maliyetlerini azaltmaya da katkı sağlayacak olan bu ortak girişim kapsamında, Ingolstadt ve Weissach’ta kurulan proje tesislerinde geliştirilmekte olan üç model serisi bulunuyor. İki şirket için de yeni modellere giden yolu açacak olan bu üç otomobil projesinden ikisi Audi, üçüncüsü ise Porsche tarafından yönetiliyor. Projede Audi’den 500, Porsche’den 300 tasarımcı yer alıyor. Her şirketten ekipler, haftanın iki gününü diğer şirketin tesislerinde geçiriyor.

Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

E-TRON VE MISSION E CROSS TURISMO İLE MEYDAN OKUDULAR

Audi ve Porsche, yakın zaman içinde tanıttıkları E-Tron ve Mission E Cross T. ile elektrikli SUV alanında ses getirdiler. Tasarım ve donanım olarak rakiplerine meydan okuyan bu iki modelle ilgili incelemelerimizi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

Audi ve Porsche birlikte elektrikli otomobil yapacak

AUDI E-TRON İNCELEMEMİZİ OKUYUN
PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO İNCELEMEMİZİ OKUYUN

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